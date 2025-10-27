Cochabamba se prepara para Todos Santos: conoce los cierres de vías y operativos de control

Si usted planea circular por la ciudad o visitar las ferias de Todos Santos, preste mucha atención. Desde hoy, lunes, la Dirección de Movilidad Urbana implementa un amplio plan de cierres y desvíos vehiculares en diferentes zonas, tanto por la feria de Todos Santos, la feria de la Alasita, como por la afluencia masiva al Cementerio General prevista para este fin de semana.

El director de Movilidad Urbana de la Alcaldía, Hever Rojas, informó que más de 100 guardias municipales estarán desplegados en dos turnos (de 7:00 a 21:00) para controlar el tráfico y orientar a los conductores.

Feria de Todos Santos: cierre total en la calle Brasil

Desde este lunes, la calle Brasil permanecerá cerrada entre la calle Lanza y la avenida San Martín, donde se instala la tradicional feria de masitas y flores.

- Cierre total: Calle Brasil (entre Lanza y San Martín).

- Cierres parciales: San Martín y Lanza tendrán un carril ocupado por comerciantes.

- Prohibido estacionar: Lado derecho de la calle Lanza.

- Vías alternativas: Calle Punata, Honduras, Antezana, avenida Aroma y Ladislao Cabrera.

“Recomendamos a los conductores usar rutas alternas hacia la avenida Aroma o Ladislao Cabrera para evitar congestionamientos”, señaló Rojas.

El operativo en este sector se mantendrá hasta el domingo 2 de noviembre, con presencia permanente de guardias municipales.

Cementerio General: cierre total perimetral el domingo 2 de noviembre

El domingo, día central de Todos Santos, se cerrará todo el perímetro del Cementerio General desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

Calles afectadas:

- Avenida del Cabildo, cerrada desde el Parque Kanata; desvío por calle Capinota hacia la avenida Panamericana.

- Avenida Bartolomé Guzmán y calle Cliza, con desvío hacia avenida Ayacucho.

- Avenida Sajama y Aroma ex Siles, también cerradas para crear un área 100% peatonal.

“No se permitirá el ingreso de vehículos al contorno del cementerio. Queremos garantizar la seguridad de los visitantes”, explicó Rojas.

Feria de la Alasita: cierre en la avenida Litoral

De manera paralela, la feria de la Alasita ya se instaló en inmediaciones del Parque Mariscal Santa Cruz, por lo que se dispuso el cierre de la avenida Litoral, desde la piscina olímpica hasta la avenida Capitán Ustariz, en sentido sur-norte.

El tráfico vehicular se mantendrá en doble vía por la calzada oeste, y se habilitó un nuevo sistema de semáforos en el cruce de Ustariz y Litoral para mejorar la seguridad peatonal.

Se recomienda evitar circular en vehículo particular por los sectores mencionados. Utilizar estacionamientos tarifados en la avenida Aroma, calle Uruguay, 25 de Mayo y Brasil. Respetar las indicaciones de los guardias municipales.

“Pedimos comprensión a la ciudadanía. Todos estos cierres son temporales y buscan ordenar la ciudad y garantizar la seguridad durante las ferias y las visitas al cementerio”, remarcó el director de Movilidad Urbana.

Los cierres por Todos Santos se mantendrán hasta el domingo 2 de noviembre, mientras que los relacionados con la feria de la Alasita continuarán durante las próximas semanas.

