Intento de robo de carga en Cochabamba: frustran venta clandestina de baterías

Un audaz intento de robo de mercadería fue frustrado en Cochabamba, cuando una carga de baterías que iba desde Santa Cruz hacia La Paz estuvo a punto de ser desviada para su venta clandestina.

La propietaria de la carga denunció que había contratado una transportadora en Santa Cruz, que a su vez subcontrató a otra persona para realizar el traslado. Fue esta última quien habría intentado vender la carga al mejor postor, desviando el camión para descargarlo en un lugar secreto en Cochabamba.

“El dueño de la transportadora es un tal Edwin, y la persona que se ha hecho pasar por dueña del camión es una tal Valeria P. CH. Mi hermano, no te voy a mentir, así me lo han explicado. Han desviado la mercadería y cuando debía llegar a su destino, estaba viniendo aquí a Cochabamba”, denunció la víctima.

Gracias a la rápida reacción de los propietarios, la mercadería fue recuperada antes de concretarse el robo. El hecho pone en evidencia la necesidad de contratar servicios de transporte confiables, según advierten desde la dirigencia de transportadoras.

“Yo, como propietario, si voy a solicitar un servicio, debo asegurarme de que la empresa tenga fiabilidad, documentación legal y que sea conocida. En este caso, no se cumplió ninguna de estas condiciones”, señaló un representante del sector.

Este incidente alerta a comerciantes y empresas sobre los riesgos de la subcontratación de servicios de transporte sin garantías claras, y la importancia de verificar antecedentes y referencias antes de confiar mercadería de alto valor.

