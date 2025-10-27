Vecinos de Colcapirhua rescatan a un tejón y lo entregan a Pofoma

El animal silvestre fue encontrado en la calle y será llevado a un refugio para recibir atención veterinaria y ser reintegrado a su hábitat natural.
27/10/2025 10:16
Vecinos del municipio de Colcapirhua, en Cochabamba, protagonizaron un acto de solidaridad al rescatar a un tejón que se encontraba deambulando por las calles y entregarlo a la unidad de Pofoma.
“El día de hoy recibimos una llamada del personal de Zoonosis de Colcapirhua y nos constituimos en el municipio para proceder con el rescate del tejón, que había sido entregado previamente a dependencias de la alcaldía. Afortunadamente, pudimos asegurar su traslado sin que hubiera personas arrestadas ni incidentes”, informó el personal de Pofoma.
El animal será llevado inicialmente a un centro de atención veterinaria, donde será evaluado para garantizar que se encuentra en óptimas condiciones de salud. Posteriormente, se prevé su traslado al refugio de Punata, desde donde será reintegrado a su hábitat natural.
Vecinos que participaron en el rescate destacaron la importancia de proteger la fauna silvestre y de actuar con responsabilidad en estos casos.
Pofoma recordó que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para rescates seguros y que siempre se debe acudir a las autoridades competentes para asegurar el bienestar de los animales silvestres.
