[Imágenes fuertes] Camión pierde el control y aplasta un coche en Rumanía

Un video que circula en redes sociales muestra cómo un camión que transitaba por una carretera en Rumanía perdió el control debido a la lluvia, volcándose y aplastando un automóvil con dos ocupantes. La fuerza del impacto fue tal que ambos, conductor y pasajero del coche, murieron en el lugar del accidente.

Testigos del hecho relataron la dificultad de maniobrar en la carretera resbaladiza y la rapidez con la que ocurrió el siniestro. Las imágenes virales reflejan la magnitud de la colisión y han generado conmoción entre los internautas.

Las autoridades locales confirmaron que al conductor del camión se le realizó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultados negativos, descartando la influencia del alcohol. La investigación sigue abierta para esclarecer los factores exactos que provocaron el accidente, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue local.

Este trágico suceso sirve como un recordatorio de los peligros de conducir en condiciones climáticas adversas.

Imágenes sensibles:

