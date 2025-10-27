Un hombre secuestró a una mujer de la tercera edad, de 80 años, la ató con frazadas y la dejó agonizando en una ruta, donde falleció días después. El presunto responsable fue descubierto gracias a un conjunto de pruebas tecnológicas y testimonios que apuntaron a su implicación.

El caso salió a la luz en agosto, cuando la Policía Bonaerense halló un cuerpo envuelto en frazadas, sin señales de violencia, a la altura del kilómetro 116,5 de la Ruta Provincial N°29, en General Belgrano.

Las primeras pericias no permitieron identificar de inmediato a la víctima, por lo que la DDI de Dolores asumió la investigación, realizando tareas analíticas y de campo para determinar la identidad de la mujer y las circunstancias de su muerte.

El análisis de cámaras de seguridad, sumado a testimonios y rastreo de datos tecnológicos, permitió establecer que la víctima era Estanislada Benedicta Rodríguez, residente de Glew, en el partido bonaerense de Almirante Brown. La autopsia reveló que la mujer estaba con vida al momento de ser abandonada, falleciendo debido al abandono y a que no pudo liberarse de las frazadas.

La identidad de la víctima apuntó hacia un principal sospechoso: el apoderado de su pensión. Las cámaras de seguridad mostraron que el hombre se desplazó desde Glew hasta General Belgrano en un Renault 19 bordó los días 19 y 20 de agosto, coincidiendo con el fallecimiento de la jubilada.

Otro dato clave fue que días después se realizaron extracciones de dinero de la cuenta bancaria de la víctima, y se detectó la presencia del teléfono celular del sospechoso en la zona del hallazgo del cuerpo, consolidando la hipótesis de su implicación.

Con toda la evidencia, la DDI de Dolores realizó dos allanamientos en Glew, donde finalmente se detuvo al hombre, identificado por las siglas C.E.O., acusado de abandono de persona agravado. Durante el procedimiento, se secuestraron dos teléfonos celulares y el vehículo utilizado para trasladar a la víctima.

