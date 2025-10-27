El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), general Ángel Morales, informó este lunes que las investigaciones sobre el asesinato del hijo de la alcaldesa del municipio de San Ramón, en el departamento del Beni, continúan y no se descarta que el hecho esté relacionado con un ajuste de cuentas.

“La Felcn está haciendo el trabajo investigativo, se está corroborando estos datos que se manejan y no se descarta que, como manifestaron, sea un ajuste de cuentas”, declaró Morales, quien añadió que el caso está siendo coordinado con unidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y con el comando departamental del Beni.

El jefe policial reveló además que el joven, identificado como Jonathan López, tenía registros migratorios recientes hacia países vecinos.

“Manifestar que este joven, esta persona, tiene un registro migratorio de Puerto Suárez a Brasil y de Bermejo a la Argentina durante la presente gestión”, precisó Morales, quien indicó que estos movimientos forman parte de los elementos que la investigación busca esclarecer.

Consultado sobre posibles antecedentes penales, el director de la Felcn aclaró que el joven no tenía registros por narcotráfico, aunque sí existen vínculos familiares con personas investigadas por ese tipo de delitos.

“Ya hice mención: esta persona no tiene antecedentes, pero sí los familiares. La mamá y otros parientes están relacionados con casos de narcotráfico o actividades conexas”, explicó.

Morales subrayó que el caso está bajo conocimiento del Ministerio Público y que las investigaciones se desarrollan en coordinación entre distintas unidades policiales.

“La Felcn va a apoyar de manera coordinada este proceso de investigación que lleva adelante la Felcc”, aseguró.

Mira la programación en Red Uno Play