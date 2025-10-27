Brenda La Fuente solicita a la Fiscalía de Cochabamba alerta migratoria contra Luis Arce

Brenda La Fuente se presentó la mañana de este lunes en la Fiscalía Departamental de Cochabamba, donde solicitó formalmente la emisión de una alerta migratoria contra Luis Arce Catacora, dentro del proceso judicial que enfrenta por el presunto delito de abandono de mujer embarazada.

La petición busca garantizar que Arce no deje el país mientras continúan las investigaciones del caso.

Actualmente también hay una demanda para el cumplimiento de la asistencia familiar, porque Arce no habría asumido las obligaciones correspondientes.

El proceso fue abierto en Cochabamba, donde la Fiscalía evalúa las pruebas presentadas por la denunciante.

