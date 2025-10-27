TEMAS DE HOY:
Luis Arce venezolano aprehendido por robo taxista muere aplastado

Policial

Brenda La Fuente solicita a la Fiscalía de Cochabamba alerta migratoria contra Luis Arce

La petición busca garantizar que Arce no abandone el país mientras continúan las investigaciones del caso.

Hans Franco

27/10/2025 13:05

Foto: Brenda La Fuente solicita alerta migratoria contra Luis Arce
Cochabamba

Brenda La Fuente se presentó la mañana de este lunes en la Fiscalía Departamental de Cochabamba, donde solicitó formalmente la emisión de una alerta migratoria contra Luis Arce Catacora, dentro del proceso judicial que enfrenta por el presunto delito de abandono de mujer embarazada.

La petición busca garantizar que Arce no deje el país mientras continúan las investigaciones del caso.

Actualmente también hay una demanda para el cumplimiento de la asistencia familiar, porque Arce no habría asumido las obligaciones correspondientes.

El proceso fue abierto en Cochabamba, donde la Fiscalía evalúa las pruebas presentadas por la denunciante.

Mire el video: 

 

