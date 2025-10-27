¡Terrible! Taxista muere tras ser aplastado por su propio vehículo en La Paz

El subcomandante Departamental de la Policía de La Paz, coronel Willy Paz, informó este domingo sobre un lamentable hecho de tránsito en el que un conductor de taxi perdió la vida al ser aplastado por su propio vehículo.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, en las inmediaciones de la avenida Entre Ríos, calle Abuna, zona El Tejar. Según la autoridad, el vehículo se deslizó por una pendiente y chocó contra otro automóvil estacionado.

Lamentablemente, el conductor perdió la vida al intentar detener su vehículo. Al bajar del taxi vio cómo este se deslizaba e intentó controlarlo, pero fue aplastado.

El subcomandante detalló que la víctima sufrió un trauma torácico grave, ya que sus costillas atravesaron sus pulmones.

“Estamos ante un hecho de tránsito que involucra a un vehículo tipo taxi y un posterior choque con otro automóvil estacionado. Como consecuencia, el conductor ha fallecido. Tenía lesiones internas; las costillas lograron perforar sus pulmones”, explicó el coronel Paz.

Mira la programación en Red Uno Play