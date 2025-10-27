TEMAS DE HOY:
Intento de robo de carga delincuentes armados asesinato en la UMSS

20ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Cisterna boliviana con más de 20.000 litros de gasolina volcó en Chile y dejó a su conductora herida

El accidente se registró en la ruta 11-CH, km 101, en Chile. Bomberos de Chile realizaron un operativo para contener la fuga de combustible.

Jhovana Cahuasa

27/10/2025 10:27

Foto: Octava Compañía Bomba Taapaca Putre
Chile

Escuchar esta nota

Este domingo en horas de la mañana, un camión cisterna boliviano que transportaba gasolina volcó sobre la calzada en el kilómetro 101 de la ruta 11-CH en Chile.

La conductora del vehículo resultó con lesiones de diversa consideración y fue trasladada al Cesfam de Putre para recibir atención médica.

El accidente provocó el derrame de más de 20.000 litros de gasolina, generando un amplio operativo de emergencia. Bomberos de Arica desplegaron personal y recursos para controlar la fuga y resguardar la zona, trabajando en conjunto con la empresa COP, que aportó arena para absorber el combustible, según informó la Octava Compañía Bomba Taapaca Putre.

“Nuestro personal trabajó en contención y control de la fuga, extendiendo arena para absorber el producto mientras se realiza la remediación final del área”, señala un fragmento de post publicado en redes sociales.

El operativo buscó minimizar riesgos de incendio y contaminación ambiental, asegurando la seguridad de los conductores y vecinos de la zona hasta completar la remediación del lugar.

Foto: Octava Compañía Bomba Taapaca Putre
Foto: Octava Compañía Bomba Taapaca Putre
Foto: Octava Compañía Bomba Taapaca Putre
Foto: Octava Compañía Bomba Taapaca Putre
Foto: Octava Compañía Bomba Taapaca Putre
Foto: Octava Compañía Bomba Taapaca Putre

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD