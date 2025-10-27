Cisterna boliviana con más de 20.000 litros de gasolina volcó en Chile y dejó a su conductora herida

Este domingo en horas de la mañana, un camión cisterna boliviano que transportaba gasolina volcó sobre la calzada en el kilómetro 101 de la ruta 11-CH en Chile.

La conductora del vehículo resultó con lesiones de diversa consideración y fue trasladada al Cesfam de Putre para recibir atención médica.

El accidente provocó el derrame de más de 20.000 litros de gasolina, generando un amplio operativo de emergencia. Bomberos de Arica desplegaron personal y recursos para controlar la fuga y resguardar la zona, trabajando en conjunto con la empresa COP, que aportó arena para absorber el combustible, según informó la Octava Compañía Bomba Taapaca Putre.

“Nuestro personal trabajó en contención y control de la fuga, extendiendo arena para absorber el producto mientras se realiza la remediación final del área”, señala un fragmento de post publicado en redes sociales.

El operativo buscó minimizar riesgos de incendio y contaminación ambiental, asegurando la seguridad de los conductores y vecinos de la zona hasta completar la remediación del lugar.

Foto: Octava Compañía Bomba Taapaca Putre

