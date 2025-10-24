“Solo fue a jugar un rato”: el dolor de la familia de la adolescente hallada sin vida en El Alto

Consternación y dolor embargan a una familia alteña tras la trágica muerte de una adolescente de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado en un terreno baldío después de varios días de intensa búsqueda.

La menor había sido reportada como desaparecida el pasado sábado 18 de octubre, cuando salió de su casa con la promesa de volver pronto.

“Desde el día sábado había salido; le dijo a mi cuñado: ‘papi, voy a salir un rato a jugar’, y él le respondió: ‘ya’”, relató entre lágrimas una familiar de la víctima.

Los parientes contaron que durante los días de búsqueda recorrieron distintas zonas, pidieron ayuda a los vecinos y acudieron a la Policía, hasta que finalmente hallaron el cuerpo de la joven.

Según versiones recogidas por los familiares, la menor podría haber estado con un grupo de adolescentes en una vivienda donde presuntamente se consumían bebidas alcohólicas.

“Dicen que ahí toman, los vecinos nos contaron que hasta ayer estaban varios jóvenes en esa casa. Queremos que se investigue, que se haga justicia por mi sobrina”, exigió la familiar.

La familia espera que las autoridades esclarezcan el caso y que los responsables sean sancionados. Mientras tanto, el dolor y la incertidumbre persisten entre quienes aún no logran asimilar la pérdida.

