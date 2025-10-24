TEMAS DE HOY:
Robo a menor accidente de tránsito Menor asaltada

27ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Video: ¡Terrible! Este es el momento en que un sujeto en bicicleta roba el celular a una niña en Santa Cruz

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un hombre, armado con un cuchillo y a bordo de una bicicleta, interceptó a una menor en el barrio 24 de Septiembre.

Red Uno de Bolivia

24/10/2025 8:03

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El hecho se registró entre el Tercer y Cuarto Anillo de la ciudad de Santa Cruz. En las imágenes se observa cómo el sujeto se aproxima a la niña, la amenaza con un arma blanca y le arrebata su teléfono celular antes de huir del lugar.

Según la denuncia de Andrea Arnez, madre de la menor, el asalto ocurrió cuando su hija retornaba del mercado rumbo a su domicilio.

“Mi niña fue a hacer unas compras y lamentablemente este sujeto la interceptó, la amenazó y le quitó el celular. Está muy asustada y triste”, relató la madre.

La mujer explicó que la menor llevaba también una pequeña cantidad de dinero, pero afortunadamente no sufrió agresiones físicas.

Vecinos del sector exigieron mayor patrullaje policial, ya que este tipo de delitos se han vuelto frecuentes en la zona. La madre de la víctima pidió a las autoridades dar con el paradero del delincuente y garantizar la seguridad.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD