Video: ¡Terrible! Este es el momento en que un sujeto en bicicleta roba el celular a una niña en Santa Cruz

El hecho se registró entre el Tercer y Cuarto Anillo de la ciudad de Santa Cruz. En las imágenes se observa cómo el sujeto se aproxima a la niña, la amenaza con un arma blanca y le arrebata su teléfono celular antes de huir del lugar.

Según la denuncia de Andrea Arnez, madre de la menor, el asalto ocurrió cuando su hija retornaba del mercado rumbo a su domicilio.

“Mi niña fue a hacer unas compras y lamentablemente este sujeto la interceptó, la amenazó y le quitó el celular. Está muy asustada y triste”, relató la madre.

La mujer explicó que la menor llevaba también una pequeña cantidad de dinero, pero afortunadamente no sufrió agresiones físicas.

Vecinos del sector exigieron mayor patrullaje policial, ya que este tipo de delitos se han vuelto frecuentes en la zona. La madre de la víctima pidió a las autoridades dar con el paradero del delincuente y garantizar la seguridad.

