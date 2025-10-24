Menor fue asaltada con arma blanca por un sujeto a bordo de una bicicleta en Santa Cruz

Según la denuncia de Andrea A., madre de la menor, su hija fue víctima de un asalto con arma blanca cometido por un sujeto que, a bordo de una bicicleta, la interceptó cuando se dirigía a su domicilio.

El hecho se produjo en horas de la tarde, en el barrio 24 de Septiembre, entre el Tercer y Cuarto Anillo. El individuo la amenazó con un arma blanca para quitarle su teléfono celular.

“Mi niña fue al mercado porque tenía que hacer algunas compras. Lamentablemente pasó esta desgracia; mi niña está triste y asustada. Tuve que mandarla porque soy madre soltera y no puedo acompañarla siempre, en ese momento me encontraba trabajando”, manifestó la madre de la menor.

La niña llevaba consigo su teléfono celular y algo de dinero. La madre señaló que, afortunadamente, se trató solo del robo de los objetos de valor, ya que la menor no sufrió ninguna agresión física.

Vecinos del sector pidieron a las autoridades intensificar los patrullajes por la zona para evitar este tipo de hechos y dar con el responsable del robo.

