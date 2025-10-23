TEMAS DE HOY:
Robo de vehículo colombianos ladrones Inseguridad

“¡El propietario terminó colgado!”: Delincuentes roban una camioneta en La Paz en presencia del dueño

Según relató el propietario, había estacionado su vehículo debido a la falta de gasolina cuando fue interceptado por dos sujetos; uno de ellos lo obligó a bajar y, tras amenazarlo, se llevaron su camioneta.

Red Uno de Bolivia

23/10/2025 8:53

Foto: Red Uno
La Paz

El hecho ocurrió en la zona Periférica de la ciudad de La Paz, donde una cámara de seguridad captó el momento en que el vehículo se aproximaba y un hombre se encontraba colgado de la ventana delantera del auto.

Eran las 01:26 de la madrugada cuando un camión fue visto excediendo la velocidad. Claramente se observa cómo alguien conducía el vehículo e intentaba lanzar al hombre colgado o atropellarlo.

Posteriormente, se conoció que el hombre colgado del vehículo era el propietario, quien intentaba impedir que los delincuentes se llevaran su instrumento de trabajo.

Sin embargo, el camión no disminuyó la velocidad y siguió avanzando hasta que el propietario vio una jardinera, momento que aprovechó para lanzarse y resguardar su vida.

El afectado se levantó y se acercó a la acera, mientras los delincuentes huían llevándose la camioneta. Otra cámara de seguridad muestra al vehículo sustraído circulando a toda velocidad minutos después en otro sector.

Ahora, el propietario pide ayuda a la población para recuperar su vehículo y solicita que cualquier información se comunique a los números: 61211281, 69838652 o 75271927.

 

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

