“¡El propietario terminó colgado!”: Delincuentes roban una camioneta en La Paz en presencia del dueño

Según relató el propietario, había estacionado su vehículo debido a la falta de gasolina cuando fue interceptado por dos sujetos; uno de ellos lo obligó a bajar y, tras amenazarlo, se llevaron su camioneta.
23/10/2025 8:53
Escuchar esta nota
El hecho ocurrió en la zona Periférica de la ciudad de La Paz, donde una cámara de seguridad captó el momento en que el vehículo se aproximaba y un hombre se encontraba colgado de la ventana delantera del auto.
Eran las 01:26 de la madrugada cuando un camión fue visto excediendo la velocidad. Claramente se observa cómo alguien conducía el vehículo e intentaba lanzar al hombre colgado o atropellarlo.
Posteriormente, se conoció que el hombre colgado del vehículo era el propietario, quien intentaba impedir que los delincuentes se llevaran su instrumento de trabajo.
Sin embargo, el camión no disminuyó la velocidad y siguió avanzando hasta que el propietario vio una jardinera, momento que aprovechó para lanzarse y resguardar su vida.
El afectado se levantó y se acercó a la acera, mientras los delincuentes huían llevándose la camioneta. Otra cámara de seguridad muestra al vehículo sustraído circulando a toda velocidad minutos después en otro sector.
Ahora, el propietario pide ayuda a la población para recuperar su vehículo y solicita que cualquier información se comunique a los números: 61211281, 69838652 o 75271927.
Mira la programación en Red Uno Play
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00