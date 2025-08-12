Dos adolescentes fueron capturados cuando intentaron robar un vehículo en el Trópico

La tranquilidad de la población de Bulo Bulo, Trópico de Cochabamba, se vio interrumpida la tarde de este lunes, cuando dos adolescentes de 15 años fueron sorprendidos en pleno intento de robo de una vagoneta. El hecho ocurrió cerca de las 18:00 de este lunes, cuando los propietarios del vehículo se percataron de que estaba siendo sustraído.

Con la ayuda de vecinos, la familia de la víctima interceptó a los jóvenes antes de que pudieran huir. Los retuvieron y los trasladaron directamente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la localidad.

“Estos sujetos fueron sorprendidos por los propietarios de un vehículo, una vagoneta Toyota, la cual habría sido sustraída por ellos. Con el apoyo de vecinos lograron interceptarlos y ponerlos a conocimiento de la Policía. Ahora se encuentran a la espera de las acciones correspondientes, considerando que son menores de edad”, informó el comandante departamental de la Policía, coronel Edson Claure.

Por tratarse de adolescentes, las autoridades no revelaron su identidad. El caso ahora está en manos de las instancias competentes, que deberán definir su situación legal.

