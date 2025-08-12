Un violento accidente de tránsito ocurrido hace instantes en la avenida América, zona norte de Cochabamba, dejó como saldo a un motociclista herido y generó un caos vehicular en la zona. El hecho involucró a un vehículo tipo taxi y a una motocicleta, y según testigos, habría sido provocado por un giro indebido del conductor del taxi.

“Son tan imprudentes los taxistas imagínese, está prohibido girar a la izquierda. El muchacho (motociclista) estaba pasando con luz verde y el otro se ha dado la vuelta. Lo ha hecho volar, ha caído como sapo. Lo hemos auxiliado y, por instinto, se paró. Luego llegaron los doctores, pero la imprudencia es de ese taxista”, relató indignada una testigo del hecho.

Personal de emergencia llegó rápidamente al lugar y trasladó al herido, un joven de aproximadamente 24 años, a una clínica cercana. “Refieren que el taxi hizo un giro indebido y provocó el accidente. El paciente ya está siendo atendido”, confirmó un paramédico que participó en el rescate.

¡Dio un giro prohibido! Taxista atropelló a un motociclista en la avenida América de Cochabamba. Foto: Red Uno

La motocicleta, con placa 5821-KHI, quedó tendida sobre el asfalto, aún con el guiñador encendido, mientras el taxi permanece en el lugar con daños visibles en su carrocería. La Policía de Tránsito inició las investigaciones para establecer responsabilidades.

Según las primeras observaciones, el uso del casco por parte del motociclista habría evitado lesiones de mayor gravedad. El tráfico en la zona fue cortado temporalmente mientras se retiraban los vehículos y se recababan evidencias.

Este nuevo hecho reaviva la preocupación por la imprudencia al volante y el incumplimiento de las normas de tránsito en una de las avenidas más concurridas de la ciudad.

