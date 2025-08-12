TEMAS DE HOY:
Abigeato Triple colisión ACCIDENTE AÉREO

25ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Seguridad en elecciones: Más de 4.200 policías y 916 militares desplegados en Cochabamba

Ya comenzó la distribución del material electoral en los recintos más alejados.

Ligia Portillo

12/08/2025 13:05

Seguridad en elecciones: Más de 5.000 policías y 916 militares desplegados en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

A días de las elecciones generales, la Estación Policial Integral (EPI) Norte de Cochabamba fue escenario de la presentación del plan integral de seguridad y custodia que se implementará este domingo en las 16 provincias del departamento.

El operativo, coordinado entre la Policía, las Fuerzas Armadas y el Tribunal Departamental Electoral, movilizará más de 5.000 efectivos policiales y 916 uniformados militares, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de la jornada electoral.

Según se informó, ya comenzó la distribución del material electoral en los recintos más alejados de la conurbación, mientras que en el área urbana la entrega se realizará un día antes de los comicios. Esta logística busca asegurar que las maletas electorales lleguen a tiempo a todos los puntos de votación.

Las autoridades adelantaron que también se han identificado puntos críticos en el departamento, los cuales tendrán un control reforzado para prevenir incidentes.

“Estamos trabajando de manera conjunta para garantizar la seguridad y la transparencia del proceso electoral”, aseguraron representantes de la Policía y la guarnición militar, que forman parte del Comando Estratégico Operacional junto con la Novena División, la Séptima División, el Área Naval Nº 1 y la Segunda Brigada Aérea.

Con este despliegue, Cochabamba se alista para recibir a miles de votantes el próximo domingo en un clima de orden y seguridad.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD