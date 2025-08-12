“Me dio escalofríos”, dijo el albañil que halló los restos de Diego Fernández

“Estábamos trabajando y haciendo la excavación y, sin querer, encontramos un par de huesos. Y, al ser curiosos, seguimos excavando más y constatamos que era huesos de humanos. Así que llamamos a la Policía”, relató Cristian, el albañil que, sin proponérselo, ayudó a desenterrar uno de los misterios más estremecedores de las últimas décadas: la desaparición de Diego Fernández Lima, ocurrida en 1984.

El hallazgo fue casi accidental, a apenas 60 o 70 centímetros de profundidad, pegado al paredón de una medianera. “Yo sí me di cuenta enseguida de que eran humanos, no cualquiera podría imaginar que había un cadáver en ese estado, tan cerca de la superficie”, contó a TN.

Cristian admitió que la escena lo paralizó: “Te supera. Nadie se espera encontrar una cosa así, me dio escalofríos”. La noticia no tardó en atraer la curiosidad de los vecinos. Entre ellos estaba una mujer de la familia Graf, quien finalmente llamó a la Policía.

El chalet donde apareció el cuerpo —ubicado en Congreso 3742, en el barrio de Coghlan— pertenecía en ese entonces a la familia de Cristian Graf, compañero de escuela de Diego y hoy principal sospechoso. A pesar de que el crimen ya prescribió, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, a cargo de Martín López Perrando, busca avanzar en un “juicio por la verdad” para esclarecer lo ocurrido.

Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984. Ese día asistió a clases en la Escuela Técnica N° 36, almorzó con su madre y salió rumbo a la casa de un amigo. Nunca volvió. Un testigo aseguró haberlo visto por última vez en la esquina de Monroe y Naón.

Cuatro décadas después, sus restos aparecieron a apenas cinco cuadras de ese lugar. Aunque no habrá condena penal, la familia de Diego impulsa la “Ley Diego”, que buscará extender los plazos de prescripción para casos de desapariciones, con el objetivo de que ningún culpable pueda escapar de la Justicia por el simple paso del tiempo.

