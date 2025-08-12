Horror en Brasil: Padre ahoga a su hija de 3 años para vengarse de su esposa (Video)

Una tragedia indescriptible sacudió el tranquilo archipiélago de Bailique, en Amapá, el pasado domingo 10, cuando una discusión de pareja derivó en el crimen más atroz, el asesinato de una niña de apenas 3 años.

Según el reporte policial, el padre de la menor había pasado la tarde en un juego de bingo en Vila Macedônia. Al regresar en bote junto a su esposa e hija, la pareja comenzó una acalorada discusión. En un acto de crueldad inconcebible, el hombre, con la intención de herir emocionalmente a su esposa, arrojó a la pequeña al río.

Horror en Brasil: padre ahoga a su hija de 3 años para vengarse de su esposa. Foto: Captura de pantalla

La madre, presa del pánico y la desesperación, se lanzó de inmediato al agua para salvar a su hija. Sin embargo, la fuerte corriente la arrastró, impidiéndole llegar hasta la pequeña. Vecinos de la zona acudieron al rescate de la mujer, mientras el padre huyó de la escena, dejándola sola y devastada.

La comunidad se encuentra consternada, describiendo el hecho como un acto de maldad sin precedentes. Las autoridades continúan con la búsqueda del hombre, quien es considerado prófugo y peligroso.

Lo que comenzó como una simple discusión terminó arrancando la vida de una inocente, dejando a una madre con el dolor más profundo que puede existir, perder a un hijo en manos de quien debía protegerlo.

Imágenes sensibles:

