“Mailyn es la hija que nunca tuve”: madre confesó que mató y descuartizó a su hijo para proteger a su nuera

Un crimen estremecedor sacudió a esta tranquila localidad del noreste italiano. Lorena Venier, enfermera de 61 años, confesó haber asesinado y descuartizado a su propio hijo, Alessandro Venier, de 35, para “proteger” a su nuera, Mailyn Castro Monsalvo, de 30 años, colombiana y madre de su nieto de seis meses.

“Mailyn es la hija que nunca tuve”, declaró Lorena ante la Justicia. Según su testimonio, su hijo las maltrataba física y psicológicamente, amenazaba sus vidas y vivían en un clima de violencia insoportable. “Temía que las matara”, aseguró.

La situación se habría agravado cuando Alessandro, desempleado y con problemas de adicciones, propuso mudarse a Colombia con su pareja y el bebé, lo que, según la acusada, significaba un riesgo fatal para ambos.

El asesinato ocurrió el 25 de julio. Lorena y Mailyn intentaron primero sedarlo con limonada mezclada con tranquilizantes, sin éxito. Luego, la madre le inyectó dos dosis de insulina sustraídas del hospital donde trabajaba, pero tampoco lograron su objetivo. Finalmente, lo asfixiaron con una almohada y lo estrangularon con los cordones de sus botas.

Después, Lorena utilizó una sierra para descuartizar el cuerpo en tres partes y arrojarlas a un contenedor. El fuerte olor a putrefacción entre los vecinos las obligó a cambiar de plan y enterrar los restos en cal.

El caso salió a la luz cuando Mailyn no soportó más y confesó el crimen a la policía. Poco después, Lorena admitió: “Hice algo terrible”. Ambas fueron detenidas y enfrentan cargos por homicidio y ocultamiento de cadáver.

“Mailyn es la hija que nunca tuve”: madre confiesa que mató y descuartizó a su hijo para proteger a su nuera. Foto: Gentileza "The Sun"

El intendente Roberto Revelant describió la situación como “algo terrible, desgarrador” y aseguró que “nunca pasó algo así” en la ciudad. El bebé quedó bajo custodia de las autoridades y toda la comunidad se moviliza para protegerlo.

Los investigadores hallaron el cuerpo en la vivienda familiar y esperan los resultados de la autopsia para avanzar con las imputaciones formales. La investigación continúa y promete revelar nuevos detalles de uno de los crímenes más impactantes de la región.

Mira la programación en Red Uno Play