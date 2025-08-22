“No sé cómo llegó el cuerpo ahí”: habló Cristian Graf sospechoso del crimen de Diego Fernández (Video)

Cristian Graf, señalado como el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, rompió el silencio y habló con el medio argentino TN sobre los restos humanos hallados en su vivienda. Su declaración, lejos de disipar las dudas, abrió nuevos interrogantes.

“No sé cómo llegó el cuerpo ahí. Fue casualidad o causalidad. Cómo llegó Diego ahí, no lo sé. No es común que aparezca el cuerpo de un conocido tuyo”, afirmó Graf, visiblemente conmocionado.

El hallazgo de los huesos en una casa contigua a la suya desató la conmoción. “Fue al lado. Si no fue nadie de la familia, cómo pasó no sé”, insistió, mientras subrayaba que su familia “tiene la conciencia limpia y con eso basta”.

Graf descartó de plano cualquier vínculo de su padre en el caso: “Es mi papá, no puede ser. De la familia nadie. Ni se me ocurriría pensar eso”. También aseguró no haber tenido relación con la víctima: “No me acuerdo de ninguno de sus compañeros. Yo tenía otro círculo de amigos, era aparte. Jamás vino a mi casa ni a hacer un trabajo, nada. Tampoco conozco a su familia”.

Sobre una supuesta afición compartida con Fernández Lima, aclaró: “Nunca tuve carnet para manejar motos. Mi hijo en un momento arregló algunas, pero yo jamás arreglé una moto”.

El hombre se describió atravesando un momento de angustia: “Estamos muy mal, primero por el hecho de haber encontrado los restos. Y después, por la trascendencia mediática. Nos sentimos expuestos, señalados. El acecho es tremendo”.

Sin arriesgar hipótesis, Graf explicó que lo único que pudo aportar a los abogados fue cómo eran los accesos a la vivienda al momento de la desaparición de Diego. “Cuando sepamos quién fue vamos a estar en paz”, concluyó.

