“Me plantaron un cuerpo”, dijo Cristian Graf sobre el crimen de Diego Fernández (Video)

Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, dijo a TN. Con la voz quebrada y entre lágrimas, negó cualquier vínculo con el macabro hallazgo: “Me plantaron un muerto. Esa es la verdad”, sostuvo.

El dueño de la vivienda donde fueron encontrados restos humanos insistió en su inocencia y aseguró que desconoce cómo aparecieron en su terreno. “No sé si es algo personal que me hicieron. Alguien lo enterró ahí, pobre muchacho, y salió a la luz ahora por la obra. Si no, nadie se habría enterado nunca de nada”, afirmó.

Durante la entrevista, Graf se quebró al escuchar las palabras de apoyo de su esposa, Analía, y de su abogado. “Jamás dudé de él”, expresó la mujer, quien lo defendió públicamente. “Es muy bueno, y quienes lo conocen saben quién es. Por eso estoy acá apoyándolo y lo voy a bancar siempre, al igual que toda la familia”, remarcó.

La esposa también descartó que el homicidio de Fernández Lima pudiera estar relacionado con el padre de Graf, ya fallecido.

En otro pasaje, el sospechoso reiteró que no tiene explicación alguna para darle a la familia de la víctima: “Me gustaría tener una respuesta, pero no la tengo. Vivo en esa casa desde 1974. Ellos pueden venir cuando quieran, aunque no sé si servirá”.

Sobre la investigación y las dudas que rodean su versión, Cristian Graf reconoció: “Supongo que hay gente que me cree y gente que no. El que me conoce, sabe quién soy y me va a creer. El que no me conoce, no me va a creer. Es un 50 y 50”.

Mira la programación en Red Uno Play