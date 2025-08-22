¡Santa Cruz en vilo! Triple asesinato, doble secuestro y dos hombres acribillados en sólo días

Santa Cruz vive días de violencia extrema que han encendido alarmas en la población y movilizado a autoridades departamentales y nacionales. En menos de un mes, la capital cruceña fue escenario de un triple asesinato, dos secuestros y un doble acribillamiento, dejando en evidencia la creciente acción de grupos criminales en la región.

Triple asesinato



El 13 de agosto, tres cuerpos sin vida fueron encontrados en un barrio de la zona de la avenida Beni. Cuatro personas de nacionalidad boliviana fueron imputadas por su participación en el hecho. “Hay responsabilidad en la participación de ellos y ninguno niega haber conocido a las víctimas”, declaró el fiscal Erland Rodríguez.

Dos de las víctimas fueron identificadas como extranjeros, mientras que la tercera aún no ha sido plenamente reconocida. Según las autoridades, los acusados habrían intentado eliminar evidencias, pero fueron sorprendidos por la Policía en flagrancia. Este caso ha encendido las alertas sobre la posible presencia de organizaciones criminales extranjeras operando en Bolivia.

Dos secuestros en menos de una semana

La Policía cruceña investiga dos secuestros ocurridos con pocos días de diferencia y bajo un mismo “modus operandi”, los secuestradores interceptaron a las víctimas en lugares públicos, haciéndose pasar por policías.

El primer caso se registró el 29 de julio en la zona de Las Palmas, cuando un hombre de 61 años fue abordado por individuos armados y obligados a subir a un vehículo. El segundo ocurrió el 26 de julio en una panadería, donde otro hombre fue interceptado por sujetos vestidos como oficiales. Hasta el momento, ambos permanecen desaparecidos.

El coronel Rolando Rojas, comandante departamental de la Policía, indicó que se descarta preliminarmente la participación de efectivos policiales en estos hechos, aunque las investigaciones continúan.

Dos hombres acribillados en la zona norte

La violencia se repitió el jueves 21 de agosto por la noche cuando Harold Méndez Erlwein y Leonardo Vaca Diez Gentile fueron asesinados a bordo de una vagoneta en la calle 2 Oeste. Ambos recibieron al menos 20 disparos.

El abogado de Méndez, Daniel Vidal, indicó que se trataría de un ajuste de cuentas. “Estuve con él horas antes en una audiencia por estafa de un inmueble, estaba tranquilo. El vehículo no fue robado, esto fue premeditado”, declaró.

Cámaras de seguridad registraron el ataque: un vehículo oscuro se estacionó frente a la vagoneta y descendieron dos sujetos que dispararon de manera indiscriminada antes de huir. Vecinos de la zona describieron el tiroteo como ráfagas tan fuertes que se confundieron con fuegos artificiales.

Familiares de las víctimas, entre ellos la novia y la hermana de Méndez, fueron trasladados a la Felcc para declarar. La novia, visiblemente conmocionada, expresó: “No sé qué pasó, no sé”, reflejando el miedo y la incertidumbre que recorren Santa Cruz.

Estos hechos, ocurridos en un corto lapso de tiempo, muestran un patrón de violencia creciente y la posible acción coordinada. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer estos crímenes.

