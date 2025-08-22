¡Casi chocan! Camión rebasó en plena curva y casi provoca tragedia en Colomi

Un hecho que pudo terminar en una tragedia quedó registrado en video y fue enviado hasta nuestro medio de comunicación. Las imágenes muestran el momento exacto en que un vehículo de alto tonelaje invade carril y rebasa a otros motorizados en plena curva, en la carretera que conecta al municipio de Colomi.

El conductor que grabó el hecho relató que tuvo que frenar de golpe para evitar una colisión frontal con el camión, que circulaba a gran velocidad pese a la peligrosa zona. “Si no hubiera reaccionado en ese instante, hoy estaríamos lamentando una desgracia”, comentó.

Los vecinos y transportistas que circulan por el sector señalan que no es la primera vez que ocurren este tipo de maniobras temerarias en la vía, una ruta conocida por sus curvas cerradas y su intenso tráfico interdepartamental.

Este incidente vuelve a poner en debate la necesidad de un mayor control policial y sanciones más severas para los conductores imprudentes que ponen en riesgo la vida de decenas de familias que transitan a diario por esta carretera.

Mira el video:

