¡Hace instantes! Un adulto mayor muere tras ser atropellado en la avenida D’Orbigny de Cochabamba (Video)

Un trágico hecho de tránsito conmocionó la tarde de este jueves en la intersección de la avenida D’Orbigny y Monseñor J. Ramallo, en la ciudad de Cochabamba. Un hombre de la tercera edad perdió la vida de manera instantánea luego de ser impactado por un vehículo mientras circulaba en su bicicleta eléctrica.

El cuerpo del adulto mayor quedó tendido sobre la vía, mientras su bicicleta permanecía a un costado, destrozada por el impacto. Vecinos del lugar relataron que la víctima era conocida en la zona y denunciaron que en ese cruce los accidentes son constantes. Ante esta situación, exigieron a las autoridades municipales y de tránsito la instalación urgente de un semáforo que regule la circulación vehicular y peatonal.

¡Hace instantes! Un adulto mayor muere tras ser atropellado en la D’Orbigny. Foto: Percy Rivera

La Policía llegó hasta el lugar del siniestro, trasladó el cuerpo al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y condujo al chofer del vehículo a dependencias de Tránsito para el inicio de las investigaciones.

La tragedia reaviva el debate sobre la falta de señalización, donde la imprudencia y la ausencia de medidas preventivas se han convertido en una amenaza constante para la ciudadanía.

Imágenes sensibles:

