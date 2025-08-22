Una mujer de 42 años fue brutalmente golpeada en la zona norte de Cochabamba, tras reclamar a un grupo de personas que bajaran el volumen de la música en un local vecino. La víctima, identificada como Giselle Arce, terminó con múltiples golpes en el rostro y el cuerpo, además de cortes en la cabeza, luego de que una de las agresoras —en evidente estado de ebriedad— la atacara con una olla.

Según relató la afectada, todo comenzó cuando se atrevió a pedir que bajaran el volumen de la música. El reclamo desató la furia de varias mujeres que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el lugar.

“Eran unas chicas demasiado ebrias, me insultaban, me gritaban que yo había traído el Covid-19, que era ‘china de mierda, muerta de hambre’. Yo no sabía qué hacer en ese momento, respondí a algunas cosas, y luego ellas vinieron, me botaron al piso, me empezaron a pegar. Yo escuchaba que gritaban: ‘Trae piedra, trae piedra, le vamos a romper la cabeza’”, narró entre lágrimas.

“¡Por pedir silencio, terminó en el hospital!”: Giselle fue insultada y golpeada con una olla. Foto: Red Uno

La escena fue captada en video y en las imágenes se ve cómo la víctima es golpeada salvajemente, incluso con una olla que le ocasionó heridas en la cabeza.

“Mi papito vino a rescatarme y yo no sé de dónde saqué fuerza para levantarme, porque también querían agredirlo. Es una persona mayor de edad y yo no podía permitirlo. Ahora solo quiero que esta historia termine y que ellas se hagan responsables de todo el daño que me han hecho. Yo tengo problemas de salud en la cabeza y después de estos golpes necesito tomografías. Pido ayuda para mi salud”, manifestó Giselle Arce.

El abogado de la víctima, Roger Pardo, exigió celeridad a las autoridades para identificar y sancionar a las responsables. “Pedimos justicia, que el Ministerio Público y la Felcc actúen con rapidez. Ayer ni siquiera querían tomar la declaración de la víctima. Vamos a difundir los videos para que la población ayude a identificar a esta persona, porque la agresión fue brutal y no puede quedar impune”, señaló.

La familia y la defensa legal de Giselle Arce reiteran el pedido de colaboración ciudadana para dar con la agresora y exigen a las autoridades que se actúe con la urgencia que el caso demanda.

