Lanús gana su segunda Sudamericana y Argentina suma 11 títulos

Lanús se alzó con su segundo título de la Copa Sudamericana tras vencer en penales al Atlético Mineiro en Asunción, y le dio a Argentina este sábado la undécima conquista en la competición, consolidando al país como el más ganador del torneo.

El Granate ocupa ahora el trono que obtuvo en 2024 el argentino Racing Club ante otro brasileño, Cruzeiro. Lanús había obtenido su primer trofeo en este certamen en 2013, cuando se impuso a otro brasileño, el Ponte Preta, en una final cuya ida terminó 1-1 en Sao Paulo y la vuelta finalizó 2-0 en el estadio Ciudad de Lanús.

La segunda Copa Sudamericana del Granate, dirigido por Mauricio Pellegrino, se dio este sábado tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y en la prórroga, y superar 5-4 en penales al Atlético Mineiro, que buscaba su primer título en el certamen y darle a Brasil su sexto campeonato en esta competencia.

Brasil ocupa el segundo lugar en el palmarés de la Copa Sudamericana, con títulos logrados por Athletico Paranaense (2), Internacional, Sao Paulo y Chapecoense. Ecuador es tercero con cuatro títulos, conquistados por Independiente del Valle (2) y Liga de Quito (2).

El palmarés general se completa con un trofeo cada uno para Cienciano (PER), Pachuca (MEX), Universidad de Chile (CHI) e Independiente Santa Fe (COL). Como dato curioso, los equipos de Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay nunca han ganado esta competencia.

Palmarés de campeones de la Copa Sudamericana:

Año Campeón Subcampeón 2002 San Lorenzo (ARG) Atlético Nacional (COL) 2003 Cienciano (PER) River Plate (ARG) 2004 Boca Juniors (ARG) Bolívar (BOL) 2005 Boca Juniors (ARG) Pumas (MEX) 2006 Pachuca (MEX) Colo Colo (CHI) 2007 Arsenal (ARG) América (MEX) 2008 Internacional (BRA) Estudiantes de La Plata (ARG) 2009 Liga de Quito (ECU) Fluminense (BRA) 2010 Independiente (ARG) Goiás (BRA) 2011 Universidad de Chile (CHI) Liga de Quito (ECU) 2012 Sao Paulo (BRA) Tigre (ARG) 2013 Lanús (ARG) Ponte Preta (BRA) 2014 River Plate (ARG) Atlético Nacional (COL) 2015 Independiente Santa Fe (COL) Huracán (ARG) 2016 Chapecoense (BRA)* Atlético Nacional (COL) 2017 Independiente (ARG) Flamengo (BRA) 2018 Athletico Paranaense (BRA) Junior (COL) 2019 Independiente del Valle (ECU) Colón (ARG) 2020 Defensa y Justicia (ARG) Lanús (ARG) 2021 Athletico Paranaense (BRA) Bragantino (BRA) 2022 Independiente del Valle (ECU) Sao Paulo (BRA) 2023 LDU Quito (ECU) Fortaleza (BRA) 2024 Racing (ARG) Cruzeiro (BRA) 2025 Lanús (ARG) Atlético Mineiro (BRA)

La Conmebol otorgó el título al Chapecoense tras el accidente aéreo que provocó la muerte de 71 personas, muchas de ellas integrantes de la delegación del equipo brasileño.

