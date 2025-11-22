Lanús gana su segunda Sudamericana y Argentina suma 11 títulos

Escuchar esta nota
Lanús se alzó con su segundo título de la Copa Sudamericana tras vencer en penales al Atlético Mineiro en Asunción, y le dio a Argentina este sábado la undécima conquista en la competición, consolidando al país como el más ganador del torneo.
El Granate ocupa ahora el trono que obtuvo en 2024 el argentino Racing Club ante otro brasileño, Cruzeiro. Lanús había obtenido su primer trofeo en este certamen en 2013, cuando se impuso a otro brasileño, el Ponte Preta, en una final cuya ida terminó 1-1 en Sao Paulo y la vuelta finalizó 2-0 en el estadio Ciudad de Lanús.
La segunda Copa Sudamericana del Granate, dirigido por Mauricio Pellegrino, se dio este sábado tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y en la prórroga, y superar 5-4 en penales al Atlético Mineiro, que buscaba su primer título en el certamen y darle a Brasil su sexto campeonato en esta competencia.
Brasil ocupa el segundo lugar en el palmarés de la Copa Sudamericana, con títulos logrados por Athletico Paranaense (2), Internacional, Sao Paulo y Chapecoense. Ecuador es tercero con cuatro títulos, conquistados por Independiente del Valle (2) y Liga de Quito (2).
El palmarés general se completa con un trofeo cada uno para Cienciano (PER), Pachuca (MEX), Universidad de Chile (CHI) e Independiente Santa Fe (COL). Como dato curioso, los equipos de Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay nunca han ganado esta competencia.
Palmarés de campeones de la Copa Sudamericana:
|Año
|Campeón
|Subcampeón
|2002
|San Lorenzo (ARG)
|Atlético Nacional (COL)
|2003
|Cienciano (PER)
|River Plate (ARG)
|2004
|Boca Juniors (ARG)
|Bolívar (BOL)
|2005
|Boca Juniors (ARG)
|Pumas (MEX)
|2006
|Pachuca (MEX)
|Colo Colo (CHI)
|2007
|Arsenal (ARG)
|América (MEX)
|2008
|Internacional (BRA)
|Estudiantes de La Plata (ARG)
|2009
|Liga de Quito (ECU)
|Fluminense (BRA)
|2010
|Independiente (ARG)
|Goiás (BRA)
|2011
|Universidad de Chile (CHI)
|Liga de Quito (ECU)
|2012
|Sao Paulo (BRA)
|Tigre (ARG)
|2013
|Lanús (ARG)
|Ponte Preta (BRA)
|2014
|River Plate (ARG)
|Atlético Nacional (COL)
|2015
|Independiente Santa Fe (COL)
|Huracán (ARG)
|2016
|Chapecoense (BRA)*
|Atlético Nacional (COL)
|2017
|Independiente (ARG)
|Flamengo (BRA)
|2018
|Athletico Paranaense (BRA)
|Junior (COL)
|2019
|Independiente del Valle (ECU)
|Colón (ARG)
|2020
|Defensa y Justicia (ARG)
|Lanús (ARG)
|2021
|Athletico Paranaense (BRA)
|Bragantino (BRA)
|2022
|Independiente del Valle (ECU)
|Sao Paulo (BRA)
|2023
|LDU Quito (ECU)
|Fortaleza (BRA)
|2024
|Racing (ARG)
|Cruzeiro (BRA)
|2025
|Lanús (ARG)
|Atlético Mineiro (BRA)
La Conmebol otorgó el título al Chapecoense tras el accidente aéreo que provocó la muerte de 71 personas, muchas de ellas integrantes de la delegación del equipo brasileño.
