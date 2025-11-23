Pañales Mi Bebé te espera con ofertas y regalos imperdibles en la Expo Bebé & Kids

La Expo Bebé & Kids, que se desarrolla en la Fexpocruz, se ha convertido en el punto de encuentro para las familias que buscan productos de calidad para sus pequeños. Entre las empresas destacadas, Pañales Mi Bebé está brillando con promociones y regalos que no pueden pasar desapercibidos.

Durante la feria, que se extiende hasta mañana domingo, la marca ofrece paquetes de pañales con atractivas ofertas.

Por ejemplo, al adquirir dos paquetes de pañales, los clientes reciben un paquete de toallitas húmedas de 100 unidades de regalo. Además, los pañales de recién nacido incluyen también un paquete de toallitas húmedas con cada compra.

“Estamos presentes de 11 de la mañana a 8 de la noche, tanto hoy como mañana, así que invitamos a todas las familias a que nos visiten en nuestro stand y aprovechen los descuentos”, comentó una de las vendedoras.

Entre las promociones más destacadas se encuentran:

Jaba de Pañales Mi Bebé : paquete de 4 unidades a 305 bolivianos .

Toallitas húmedas: packs de 3 unidades en 40 bolivianos en la marca Mi Bebé; mientras que "Mami" cuesta 3x30 bolivianos.

Con descuentos, regalos y productos innovadores, Pañales Mi Bebé se posiciona como una de las marcas favoritas en la Expo Bebé & Kids, invitando a todas las familias a aprovechar estas ofertas antes de que finalice el evento.

