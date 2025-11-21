TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Quién es Raúl Bueno Salazar, nuevo director general ejecutivo de Vías Bolivia?

Bueno Salazar asume la responsabilidad de fortalecer la administración de los peajes, optimizar la recaudación y modernizar los sistemas de control de tránsito, en línea con las directrices del Gobierno nacional.

Hans Franco

21/11/2025 19:42

Foto: ¿Quién es Raúl Bueno Salazar, nuevo director de Vías Bolivia?
La Paz

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda designó a Raúl Bueno Salazar como director general Ejecutivo de Vías Bolivia, entidad encargada de la administración y control del peaje en la Red Vial Fundamental del país.

Bueno Salazar llega al cargo respaldado por una sólida formación académica y más de tres décadas de experiencia profesional en los sectores público y privado.

Formación profesional

El nuevo Director de Vías Bolivia cuenta con:

  • Maestría en Desarrollo

  • Maestría en Administración de Empresas (MBA)

Su perfil académico le ha permitido desempeñar funciones de planificación, gestión institucional y administración estratégica en diversas entidades del Estado.

  • Raúl Bueno acumula más de 30 años de experiencia, con participación en áreas financieras, administrativas y de regulación.

  • En el sector público, trabajó durante seis años en dos importantes entidades regulatorias:

  • Superintendencia de Bancos, donde participó en procesos de supervisión y control financiero.

  • Superintendencia del Servicio Civil, aportando a la transparencia y modernización de la gestión pública.

  • Además, desarrolló una amplia carrera en el sector privado, consolidando conocimientos en administración, gestión empresarial y dirección operativa.

Con su designación, Bueno Salazar asume la responsabilidad de fortalecer la administración de los peajes, optimizar la recaudación y modernizar los sistemas de control de tránsito, en línea con las directrices del Gobierno nacional.

 

