¿Quién es Raúl Bueno Salazar, nuevo director general ejecutivo de Vías Bolivia?

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda designó a Raúl Bueno Salazar como director general Ejecutivo de Vías Bolivia, entidad encargada de la administración y control del peaje en la Red Vial Fundamental del país.

Bueno Salazar llega al cargo respaldado por una sólida formación académica y más de tres décadas de experiencia profesional en los sectores público y privado.

Formación profesional

El nuevo Director de Vías Bolivia cuenta con:

Maestría en Desarrollo

Maestría en Administración de Empresas (MBA)

Su perfil académico le ha permitido desempeñar funciones de planificación, gestión institucional y administración estratégica en diversas entidades del Estado.

Raúl Bueno acumula más de 30 años de experiencia, con participación en áreas financieras, administrativas y de regulación.

En el sector público, trabajó durante seis años en dos importantes entidades regulatorias:

Superintendencia de Bancos, donde participó en procesos de supervisión y control financiero.

Superintendencia del Servicio Civil, aportando a la transparencia y modernización de la gestión pública.

Además, desarrolló una amplia carrera en el sector privado, consolidando conocimientos en administración, gestión empresarial y dirección operativa.

Con su designación, Bueno Salazar asume la responsabilidad de fortalecer la administración de los peajes, optimizar la recaudación y modernizar los sistemas de control de tránsito, en línea con las directrices del Gobierno nacional.

