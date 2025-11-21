Grave accidente de tránsito deja una persona fallecida en la carretera al oriente

Un trágico accidente de tránsito fue reportado este viernes en la carretera al oriente, a la altura del sector Ucuchi, donde un vehículo de alto tonelaje impactó violentamente contra la chata de un camión, provocando la muerte de una persona.

De acuerdo con las imágenes enviadas a nuestro medio, la escena dejó atónitos a los conductores que transitaban por la zona. La víctima quedó atrapada entre los fierros, lo que obligó a que otros vehículos detuvieran su marcha mientras el equipo de rescate del grupo Bersa de Bomberos de la Policía trabajaba para liberar el cuerpo.

El operativo se extendió varios minutos debido a que la persona fallecida se encontraba completamente aprisionada dentro de la estructura del vehículo. Sobre la vía también quedaron esparcidos varios objetos producto del impacto, lo que incrementó el riesgo para quienes circulaban por el sector.

Personal de Tránsito de Sacaba llegó al lugar y ya inició las investigaciones para establecer la causa del accidente y determinar responsabilidades. Se aguarda un informe oficial en las próximas horas.

La carretera permaneció parcialmente obstruida hasta que concluyeron las labores de rescate y despeje.

