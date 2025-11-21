Mundial Sub17: Brasil vs Portugal, este lunes en vivo por Red Uno

Desde las 12:00 de este lunes en Catar, Brasil y Portugal se enfrentarán por el pase a la final del Mundial Sub-17, en un duelo que podrá verse en vivo por la pantalla de la Red Uno de Bolivia y también a través del sitio web reduno.com.bo.

Recordemos que en cuartos de final, Portugal superó a Suiza por 2-0 con anotaciones de Mateo Madián a los 41’ y José Neto a los 53’, resultado que confirmó su presencia entre los cuatro mejores del certamen. Brasil avanzó tras un partido dramático ante Marruecos, firme candidato por su destacada campaña. El combinado sudamericano ganó 2-1 con un doblete decisivo de Dell (16’ y 90+5’), mientras que Ziyad Baha había igualado transitoriamente de penal.

Ambos encuentros podrán ser vistos en vivo a través de la pantalla de Red Uno de Bolivia y de su sitio web oficial este lunes.

Mira la programación en Red Uno Play