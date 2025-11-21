¿Como en 2019? Conoce a los artistas que animarán la previa de la final de la Sudamericana

En la final de 2019, Los Palmeras dieron un show que los hinchas calificaron de espectacular; ahora también habrá artistas en la previa de Lanús-Mineiro.
21/11/2025 10:39
Escuchar esta nota
La final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro contará con un espectáculo musical que precederá al inicio del partido en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. La Conmebol confirmó a los artistas que acompañarán a ambos equipos en la previa del duelo que definirá al campeón continental.
Por el lado argentino, Los del Fuego serán los encargados de llevar la energía a los hinchas granates, que se espera lleguen en gran número a Paraguay. La reconocida banda santafesina buscará crear un ambiente festivo y animar a la afición del Granate antes de la definición.
Atlético Mineiro, por su parte, contará con Dudu Galo Doido, quien pondrá ritmo y color al público brasileño, reforzando la identidad del club y preparando a los fanáticos albinegros para el gran encuentro.
El partido decisivo se jugará este sábado 22 de noviembre a las 17:00 (hora Argentina), en un escenario que promete emociones tanto dentro como fuera del campo.
Con la música como protagonista de la previa, Lanús y Mineiro se preparan para vivir una final histórica, donde cada hincha podrá disfrutar de un espectáculo que combina fútbol y festejo antes de la gran definición.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30