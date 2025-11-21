No jugarán en Guadalajara, Bolivia y Surinam se enfrentarán en Monterrey

La mañana de este viernes se conoció exactamente la sede y el horario del partido por la semifinal del repechaje mundialista entre las selecciones de Bolivia y Surinam, a disputarse en marzo del 2026.

La Federación Boliviana de Fútbol confirmó la información mediante sus redes sociales, detallando que La Verde se enfrentará a la Natio el 26 de marzo, a las 17:00, en la ciudad de Monterrey, México.

La noticia llega un día después del sorteo realizado en Zúrich Suiza, donde se conoció que Bolivia enfrentará a la también sudamericana Surinam, pero compite en Concacaf por decisión propia.

Bolivia accedió al repechaje tras finalizar en el séptimo lugar de la tabla de las Eliminatorias de Conmebol. Con seis cupos directos otorgados por la FIFA y un lugar adicional para el repechaje, La Verde aseguró ese boleto.

Surinam, por su parte, obtuvo su clasificación al quedar como la mejor segunda de su grupo en la fase eliminatoria de Concacaf, resultado que le permitió acceder al repechaje mundialista.

Mira la programación en Red Uno Play