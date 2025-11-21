TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Erika Valencia cae en nominación y cierra una semana complicada en La Gran Batalla

El equipo no logró convencer al jurado con su homenaje al recuerdo y ahora deberá pelear su permanencia en la gala de eliminación del domingo.

Silvia Sanchez

20/11/2025 22:29

Santa Cruz, Bolivia

La semana del recuerdo en La Gran Batalla llegó a su fin, y el último equipo en caer en nominación fue el de Erika Valencia y la academia The Real Company, quienes recibieron las críticas más duras de la noche.

Su presentación, basada en el clásico “Enamorada y herida” de Marisela (1985), no logró convencer al jurado, que señaló fallas tanto en la técnica como en la interpretación del personaje.

La decisión final estuvo en manos de la juez Elka Meyer, quien explicó que la nominación se basó en detalles que no pudieron pasarse por alto.

“Es una noche difícil y lamentablemente uno tiene que ir a la gala de eliminación. Por temas técnicos, del personaje y de movimientos en el escenario, el equipo que debe pasar a eliminación es el de Erika Valencia y The Real Company”, indicó.

Con esto, el equipo se suma a otros tres conjuntos ya nominados y deberá volver al escenario este domingo para defender su permanencia en la competencia y seguir soñando con el premio mayor.

La gala promete tensión pura y presentaciones de alto impacto. No te la pierdas este domingo: será de infarto.

 

