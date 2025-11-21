Yessica Hausermann quedó fuera de las 30 semifinalistas del Miss Universo

La representante boliviana no logró avanzar al top 30 de semifinalistas del certamen de belleza que se celebra en Tailandia, donde más de 120 candidatas compiten por la corona de Miss Universo 2025.
20/11/2025 22:11
La Miss Bolivia, Yessica Hausermann, no logró avanzar a la siguiente ronda del Miss Universo 2025, que se celebra en Tailandia con la participación de más de 120 candidatas de todo el mundo.
El comité organizador del certamen anunció oficialmente el top 30 de semifinalistas, grupo que avanza a la siguiente etapa de la competencia. La lista completa de las candidatas seleccionadas es la siguiente:
India
Guadalupe
China
Tailandia
Ruanda
República Dominicana
Costa de Marfil
Colombia
Brasil
Países Bajos
Bangladesh
Japón
Cuba
Puerto Rico
Estados Unidos
México
Filipinas
Zimbabue
Costa Rica
Malta
Chile
Canadá
Miss Universo Latina
Croacia
Venezuela
Guatemala
Palestina
Nicaragua
Francia
Paraguay
Aunque Hausermann no logró clasificar entre las semifinalistas, su participación fue destacada y reafirmó la presencia de Bolivia en uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo.
