Yessica Hausermann quedó fuera de las 30 semifinalistas del Miss Universo

La Miss Bolivia, Yessica Hausermann, no logró avanzar a la siguiente ronda del Miss Universo 2025, que se celebra en Tailandia con la participación de más de 120 candidatas de todo el mundo.

El comité organizador del certamen anunció oficialmente el top 30 de semifinalistas, grupo que avanza a la siguiente etapa de la competencia. La lista completa de las candidatas seleccionadas es la siguiente:

India Guadalupe China Tailandia Ruanda República Dominicana Costa de Marfil Colombia Brasil Países Bajos Bangladesh Japón Cuba Puerto Rico Estados Unidos México Filipinas Zimbabue Costa Rica Malta Chile Canadá Miss Universo Latina Croacia Venezuela Guatemala Palestina Nicaragua Francia Paraguay

Aunque Hausermann no logró clasificar entre las semifinalistas, su participación fue destacada y reafirmó la presencia de Bolivia en uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo.

Mira la programación en Red Uno Play