Yessica Hausermann quedó fuera de las 30 semifinalistas del Miss Universo

La representante boliviana no logró avanzar al top 30 de semifinalistas del certamen de belleza que se celebra en Tailandia, donde más de 120 candidatas compiten por la corona de Miss Universo 2025.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/11/2025 22:11

Foto: Facebook Miss Universe
Tailandia

La Miss Bolivia, Yessica Hausermann, no logró avanzar a la siguiente ronda del Miss Universo 2025, que se celebra en Tailandia con la participación de más de 120 candidatas de todo el mundo.

El comité organizador del certamen anunció oficialmente el top 30 de semifinalistas, grupo que avanza a la siguiente etapa de la competencia. La lista completa de las candidatas seleccionadas es la siguiente:

  1. India

  2. Guadalupe

  3. China

  4. Tailandia

  5. Ruanda

  6. República Dominicana

  7. Costa de Marfil

  8. Colombia

  9. Brasil

  10. Países Bajos

  11. Bangladesh

  12. Japón

  13. Cuba

  14. Puerto Rico

  15. Estados Unidos

  16. México

  17. Filipinas

  18. Zimbabue

  19. Costa Rica

  20. Malta

  21. Chile

  22. Canadá

  23. Miss Universo Latina

  24. Croacia

  25. Venezuela

  26. Guatemala

  27. Palestina

  28. Nicaragua

  29. Francia

  30. Paraguay

Aunque Hausermann no logró clasificar entre las semifinalistas, su participación fue destacada y reafirmó la presencia de Bolivia en uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo.

