¡Cuidado en tu oficina! 5 señales de que podrías estar trabajando con un psicópata

Cuando hablamos de psicópatas, muchos los imaginan como asesinos seriales o criminales peligrosos. Sin embargo, estas personas también están entre nosotros, integradas a la sociedad y, en muchos casos, en el lugar de trabajo. Aunque no levantan sospechas a simple vista, sus actitudes pueden generar tensión, manipulación y desgaste emocional en equipos de trabajo.

Jessica Prado Díaz, psicóloga y criminóloga, compartió en su cuenta de TikTok las 5 señales clave para identificar a un psicópata en el ámbito laboral:

- Encanto superficial: Ese compañero siempre amable o servicial… hasta que descubre que tiene un interés propio. Su amabilidad tiene precio y siempre busca algo a cambio.

- Mentira instrumental: Exageran sus logros, inventan contactos y cambian historias según convenga. Además, suelen apropiarse de los méritos de proyectos colectivos, un indicio fuerte de manipulación en el trabajo.

- Ausencia de culpa: Para un psicópata, los errores nunca son suyos. La falta de remordimiento y la constante actitud defensiva terminan generando frustración y conflictos dentro del equipo.

- Amenaza sutil: No siempre gritan ni dan portazos. Prefieren intimidar con silencios prolongados o frases ambiguas, como “¿de verdad te vas a ir quince días de vacaciones con todo el trabajo pendiente?”. Según Prado, este tipo de mensajes esconden un “si no haces lo que yo digo, lo vas a terminar pagando”.

- Ve a las personas como objetos: Asignan tareas sin reconocer el esfuerzo ajeno, ignorando el valor de la labor de sus compañeros. Para ellos, los demás son simples herramientas para alcanzar sus objetivos.

Identificar estos comportamientos es clave para proteger la salud emocional y la dinámica del equipo. No todos los psicópatas son criminales, pero en el trabajo, sus acciones pueden ser igual de dañinas.

