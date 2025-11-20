TEMAS DE HOY:
Menor asesinada Inseguridad

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Salud

¡Cuidado en tu oficina! 5 señales de que podrías estar trabajando con un psicópata

Aunque no lo parezcan, los psicópatas también se esconden en las oficinas. Conoce las señales que revelan su manipulación y cómo detectar a este tipo de compañeros antes de que afecten tu equipo.

Ligia Portillo

20/11/2025 10:14

¡Cuidado en tu oficina! 5 señales de que podrías estar trabajando con un psicópata. Foto: Imagen referencial/Pixabay
Mundo

Escuchar esta nota

Cuando hablamos de psicópatas, muchos los imaginan como asesinos seriales o criminales peligrosos. Sin embargo, estas personas también están entre nosotros, integradas a la sociedad y, en muchos casos, en el lugar de trabajo. Aunque no levantan sospechas a simple vista, sus actitudes pueden generar tensión, manipulación y desgaste emocional en equipos de trabajo.

Jessica Prado Díaz, psicóloga y criminóloga, compartió en su cuenta de TikTok las 5 señales clave para identificar a un psicópata en el ámbito laboral:

- Encanto superficial: Ese compañero siempre amable o servicial… hasta que descubre que tiene un interés propio. Su amabilidad tiene precio y siempre busca algo a cambio.

- Mentira instrumental: Exageran sus logros, inventan contactos y cambian historias según convenga. Además, suelen apropiarse de los méritos de proyectos colectivos, un indicio fuerte de manipulación en el trabajo.

- Ausencia de culpa: Para un psicópata, los errores nunca son suyos. La falta de remordimiento y la constante actitud defensiva terminan generando frustración y conflictos dentro del equipo.

- Amenaza sutil: No siempre gritan ni dan portazos. Prefieren intimidar con silencios prolongados o frases ambiguas, como “¿de verdad te vas a ir quince días de vacaciones con todo el trabajo pendiente?”. Según Prado, este tipo de mensajes esconden un “si no haces lo que yo digo, lo vas a terminar pagando”.

- Ve a las personas como objetos: Asignan tareas sin reconocer el esfuerzo ajeno, ignorando el valor de la labor de sus compañeros. Para ellos, los demás son simples herramientas para alcanzar sus objetivos.

Identificar estos comportamientos es clave para proteger la salud emocional y la dinámica del equipo. No todos los psicópatas son criminales, pero en el trabajo, sus acciones pueden ser igual de dañinas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD