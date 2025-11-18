“Estoy asqueada”: Melissa Gilbert, estrella de 'La familia Ingalls', revive experiencia “impactante” que tuvo a los 15 años

Melissa Gilbert, la actriz recordada mundialmente por dar vida a Laura Ingalls Wilder en la icónica serie La familia Ingalls, está reevaluando su pasado como estrella adolescente y la dinámica que tuvo en el set con su coprotagonista.

A raíz de la reciente polémica generada por los comentarios de la periodista Megyn Kelly sobre el agresor sexual Jeffrey Epstein, Gilbert, de 61 años, se unió al movimiento viral de mujeres que reviven su propia adolescencia bajo el hashtag #iWasFifteen (Yo tenía quince años), según publica Infobae en un extenso reportaje.

La dinámica incomoda en la televisión

En un extenso mensaje publicado en Instagram este fin de semana, la actriz compartió imágenes de su adolescencia y se sinceró sobre su relación en pantalla con Dean Butler, quien interpretó a Almanzo Wilder, su futuro esposo en la serie.

Gilbert tenía solo 15 años cuando grabó su primer beso con Butler, quien ya tenía 23 años.

"Esto es parte de lo que encontré y ahora, a esta edad, en este momento, estoy realmente asqueada," confesó. "La niña que estaba de vacaciones en Hawái con su familia es la misma que se esperaba que ‘se enamorara’ y besara en pantalla a un hombre varios años mayor."

La actriz subrayó que, vista desde la perspectiva actual, la diferencia de edad resulta profundamente impactante: "A través del lente de hoy, esto es impactante. No tengo palabras más que decir: ‘ERA UNA NIÑA’. ‘TENÍA QUINCE AÑOS’."

La reacción de Dean Butler

El actor Dean Butler, hoy de 69 años, abordó la situación en el pasado, admitiendo la incomodidad de la disparidad de edad incluso desde su propia perspectiva. En una entrevista con People el año pasado, Butler reconoció:

"A menudo le he dicho a Melissa: ojalá hubiéramos sido un poco más contemporáneos cuando hicimos esto. Creo que hubo ansiedad de ambos lados. ¿Cómo iba a salir esto?"

Un llamado de advertencia

A pesar de la reflexión crítica sobre la dinámica, Gilbert hizo una importante aclaración: nunca se sintió desprotegida y agradeció públicamente a su madre y a Michael Landon (el actor que interpretó a su padre, Charles Ingalls) por garantizar siempre su seguridad en el set.

Sin embargo, su mensaje principal fue un fuerte llamado a la sociedad y una crítica directa a Megyn Kelly, quien minimizó el peligro de la explotación adolescente.

"Soy muy afortunada (más o menos). Muchas otras jóvenes no lo son", escribió Gilbert, y concluyó con una advertencia directa: "Megyn Kelly debes tener cuidado con tus palabras". La reflexión de Gilbert enfatiza la necesidad de proteger a los menores en todos los ámbitos, incluso cuando ciertas dinámicas se consideraban "normales" en el pasado de Hollywood.

