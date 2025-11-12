TEMAS DE HOY:
Espectáculos

Diego Merrit sorprende con una versión cumbia de Shakira que ya enamora en redes

El presentador de La Gran Batalla sorprendió con un cover de Shakira en ritmo de cumbia que ya suena fuerte en Bolivia y países vecinos, acumulando miles de reproducciones en TikTok.

Silvia Sanchez

11/11/2025 23:31

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Diego Merrit, parte de la familia naranja como presentador del streaming de La Gran Batalla, sorprendió a sus seguidores con el estreno de su nuevo hit: una versión en cumbia del clásico ‘Día de Enero’ de Shakira.

El tema, que combina ritmo, sentimiento y un toque tropical, ya se posiciona entre los más escuchados en Bolivia y otros países de la región. La propuesta musical destaca por su producción fresca y el giro total que le da al género original.

En redes sociales, la canción no tardó en viralizarse: usuarios de Bolivia y Perú ya la usan en sus historias y videos, y el audio acumula más de 400 mil reproducciones en TikTok.

Además, Merrit compartió un adelanto del videoclip, aumentando aún más la expectativa entre sus seguidores.

El cover promete seguir creciendo y consolidarse como un éxito nacional.

Escúchalo ya y disfruta esta nueva versión de “Día de Enero” con sabor boliviano.

 

