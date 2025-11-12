Diego Merrit sorprende con una versión cumbia de Shakira que ya enamora en redes

Diego Merrit, parte de la familia naranja como presentador del streaming de La Gran Batalla, sorprendió a sus seguidores con el estreno de su nuevo hit: una versión en cumbia del clásico ‘Día de Enero’ de Shakira.

El tema, que combina ritmo, sentimiento y un toque tropical, ya se posiciona entre los más escuchados en Bolivia y otros países de la región. La propuesta musical destaca por su producción fresca y el giro total que le da al género original.

En redes sociales, la canción no tardó en viralizarse: usuarios de Bolivia y Perú ya la usan en sus historias y videos, y el audio acumula más de 400 mil reproducciones en TikTok.

Además, Merrit compartió un adelanto del videoclip, aumentando aún más la expectativa entre sus seguidores.

El cover promete seguir creciendo y consolidarse como un éxito nacional.

