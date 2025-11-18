¿Quién es Marco Antonio Calderón? Perfil del nuevo ministro de Minería de Bolivia

Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, asumió como el nuevo ministro de Minería, un rol clave en el fortalecimiento y modernización del sector minero boliviano.

Calderón de la Barca estudió Ciencias Químicas en la Universidad de Ginebra (Suiza) y posteriormente obtuvo dos maestrías: una en Administración de Empresas en la Universidad Católica Boliviana y otra en Seguridad Industrial en la Universidad Tecnológica de Oruro.

En el ámbito profesional, se desempeñó como secretario general de la Asociación Nacional de Mineros Medianos en 2024 y actualmente es gerente general de SCOPE SRL, una empresa consultora especializada en reingeniería de procesos, minería, medioambiente y seguridad industrial.

Su trayectoria incluye también 17 años como secretario general de la Asociación de Mineros Medianos de Bolivia, organización que agrupa a las empresas más importantes del sector y que ha tenido un rol decisivo en la promoción de la minería boliviana.

La nueva autoridad es reconocida por su amplia experiencia en la promoción internacional del potencial minero del país, así como por su impulso a políticas orientadas al desarrollo sostenible, la mejora de procesos y la atracción de inversiones responsables.

La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) ya sostuvo una reunión de coordinación con el nuevo ministro, ocasión en la que se le expresó su pleno respaldo.

