Las misiones de Bolivia y Estados Unidos acordaron pasos concretos para avanzar en temas de visado, cielos abiertos, cooperación económica y apoyo en el área de la medicina, informó este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo.

El encuentro bilateral se realizó el lunes en instalaciones de la Cancillería boliviana, como resultado del proceso de acercamiento diplomático impulsado por el presidente Rodrigo Paz y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien visitó Bolivia el 8 y 9 de noviembre.

“Ustedes han visto que se están restableciendo relaciones. Ayer (lunes) ha habido una reunión con el equipo de Estados Unidos para definir ya pasos concretos en temas de visado, de cielos abiertos, en materia de apoyo en el área económica y también estamos analizando otros sectores donde se pueda profundizar el apoyo, como por ejemplo en el sector de la medicina”, explicó Aramayo.

El restablecimiento del diálogo de alto nivel marca un hito luego de la ruptura diplomática de 2008. El 8 de noviembre, el presidente Paz y Landau anunciaron oficialmente el retorno a las relaciones a nivel de embajadores, enmarcado en la política exterior del Gobierno denominada “Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”.

Como parte de este nuevo entendimiento, Bolivia anunció la eliminación del requisito de visado para ciudadanos de Estados Unidos que ingresen al país con fines de turismo o negocios.

La cooperación bilateral también avanzó en materia de salud. El 9 de noviembre, Estados Unidos entregó a Bolivia medicamentos y equipos de diagnóstico valuados en $us 700.000 destinados al tratamiento de personas con VIH.

Sobre el intercambio de embajadores, Aramayo aclaró que el proceso no será inmediato. “Primero tenemos que replegar a muchos de nuestro cuerpo diplomático, cumplir con procedimientos y normativas. A ocho días de haber iniciado la gestión, es muy prematuro para anunciar fechas”, sostuvo.

El Gobierno ratificó que Bolivia continuará profundizando los espacios de diálogo y cooperación con Estados Unidos en beneficio del desarrollo nacional y la integración internacional del país.

Con información de ABI.

