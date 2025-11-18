¡Ruta a los Valles cruceños cerrada temporalmente! Maquinaria trabaja tras hundimiento de la capa asfáltica

Los trabajos de emergencia continúan con intensidad en la zona de Chorro Viejo, donde el reciente hundimiento de la capa asfáltica obligó al cierre temporal de la carretera que conecta Santa Cruz con los Valles cruceños y con los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba. El agua proveniente del río aún llega con fuerza hasta el sector afectado, lo que mantiene activa la alerta para los conductores.

Desde primeras horas de la mañana, personal del Sedcam —dependiente de la Gobernación— trabaja con maquinaria pesada en coordinación con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Una retroexcavadora y varias cuadrillas se encuentran realizando labores de relleno, estabilización y limpieza del área afectada.

Durante la noche, pese al riesgo, varios vehículos de alto tonelaje lograron pasar por el lugar. Sin embargo, ante el avance de los daños y la persistente llegada de agua, la ABC decidió cerrar el tramo de manera temporal para garantizar la seguridad vial.

Un administrador de la ABC confirmó que son más de 50 los derrumbes registrados en la carretera, consecuencia directa de las intensas lluvias que han golpeado fuertemente a los Valles cruceños. Debido a ello, la ruta continúa en mantenimiento y bajo evaluación permanente.

Se prevé que durante la tarde se habilite el paso de manera gradual y controlada, permitiendo el tránsito de vehículos que se dirigen hacia Chuquisaca, Cochabamba y distintas comunidades de los Valles cruceños. Ayer, decenas de viajeros tuvieron que realizar transbordos para poder cruzar la zona afectada.

Asimismo, efectivos policiales se trasladaron al punto para reforzar la señalización y orientar a los conductores mientras se ejecutan los trabajos de emergencia.

