[DESGARRADOR VIDEO] Hombre rompe en llanto al encontrar su casa destruida y a su madre desaparecida

El desborde del río en Samaipata provocó severos daños, dejó a varias familias en situación de emergencia y causó personas desaparecidas, especialmente en la comunidad Achira.

Charles M. Flores

17/11/2025 13:33

Santa Cruz, Bolivia

La comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata, enfrenta una de sus peores emergencias tras el desborde del río local, que arrasó con casas, caminos y cultivos. Un video registrado por vecinos muestra el momento desgarrador en que un joven rompe en llanto al llegar a su vivienda totalmente destruida y descubrir que su madre se encuentra desaparecida.

El desborde ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, tras más de seis horas de intensas lluvias. La fuerza del agua arrastró árboles, lodo y escombros, dejando a varias familias en situación de emergencia. De la vivienda del joven, solo quedó en pie la reja, mientras que el resto quedó completamente devastado.

Hasta el momento, se reportan al menos cinco personas desaparecidas, principalmente en las zonas de Cuevas y Achira, donde el agua alcanzó niveles alarmantes. La electricidad y los servicios básicos se encuentran interrumpidos en varias localidades, complicando las labores de rescate.

El alcalde de Samaipata, Eustaquio Casillas, confirmó que se alista una declaratoria de desastre municipal y que se coordinan esfuerzos con autoridades nacionales para asistir a los afectados. Las zonas más golpeadas incluyen Vallecitos, Postrervalle y Palermo, donde familias enteras quedaron sin hogar y en riesgo.

A continuación, el video:

 

