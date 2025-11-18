Dos mujeres siguen desaparecidas tras el desborde en Achira, Samaipata

La comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata, permanece en estado de emergencia tras el desborde de un río que destruyó al menos diez viviendas y dejó a familias atrapadas entre lodo y escombros. Las autoridades reportan personas desaparecidas y continúan las labores de búsqueda y rescate.

El director nacional de Bomberos, Gonzalo Velazco, informó que tres brigadas especializadas trabajan en la zona para localizar a personas desaparecidas.

“El personal de Bomberos está realizando labores de búsqueda y rescate de dos personas que estarían desaparecidas. Se trata de dos mujeres, una de ellas es una mujer de la tercera edad”, explicó Velazco.

Velazco añadió que se está coordinando con autoridades locales y regionales para reforzar las tareas de apoyo en esta “situación crítica” que vive Samaipata.

Por su parte, el ministro de Defensa, Raúl Marcelo Salinas, confirmó que siete personas fueron rescatadas con vida tras el desborde que afectó a varias comunidades del municipio.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la remoción de escombros, la evaluación de daños y la asistencia a las familias afectadas, mientras se mantienen activos los protocolos de búsqueda.

