TEMAS DE HOY:
Buscan a Lito Coca Arandia Adolescente Abuso a menor

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Dos mujeres siguen desaparecidas tras el desborde en Achira, Samaipata

Bomberos coordinan con autoridades locales y regionales para reforzar las tareas de apoyo en esta “situación crítica” que vive Samaipata.

Red Uno de Bolivia

18/11/2025 16:18

Samaipata, Bolivia

Escuchar esta nota

La comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata, permanece en estado de emergencia tras el desborde de un río que destruyó al menos diez viviendas y dejó a familias atrapadas entre lodo y escombros. Las autoridades reportan personas desaparecidas y continúan las labores de búsqueda y rescate.

El director nacional de Bomberos, Gonzalo Velazco, informó que tres brigadas especializadas trabajan en la zona para localizar a personas desaparecidas.

“El personal de Bomberos está realizando labores de búsqueda y rescate de dos personas que estarían desaparecidas. Se trata de dos mujeres, una de ellas es una mujer de la tercera edad”, explicó Velazco.

Velazco añadió que se está coordinando con autoridades locales y regionales para reforzar las tareas de apoyo en esta “situación crítica” que vive Samaipata.

Por su parte, el ministro de Defensa, Raúl Marcelo Salinas, confirmó que siete personas fueron rescatadas con vida tras el desborde que afectó a varias comunidades del municipio.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la remoción de escombros, la evaluación de daños y la asistencia a las familias afectadas, mientras se mantienen activos los protocolos de búsqueda.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD