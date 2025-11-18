Gobierno se reúne con panificadores independientes tras pedido de levantar subvención a insumos

Autoridades del Gobierno nacional y representantes de los panificadores independientes sostienen este martes una reunión en la ciudad de La Paz, en respuesta a la solicitud del sector para levantar la subvención a los insumos utilizados en la elaboración del tradicional “pan de batalla”.

“Autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, se encuentran reunidos en este momento con representantes del sector de panificadores independientes”, informó la cartera de Estado mediante un comunicado preliminar.

La reunión se desarrolla en el Edificio Centro de Comunicaciones, ubicado en pleno centro paceño, y se aguarda un informe oficial al término del encuentro.

El diálogo surge luego de que el lunes el representante de los Panificadores Independientes, Severo Calle, solicitara públicamente que el Gobierno levante la subvención a la harina y otros insumos. Calle denunció que, de los 10.000 panificadores existentes en el país, solo 2.000 acceden a los productos subvencionados.

Asimismo, cuestionó que los panificadores federados beneficiados con harina, azúcar, manteca y levadura a precios reducidos planteen incrementar el precio del pan de Bs 0,50 a Bs 1, medida que, según advirtió, perjudicaría a la población. “Con insumos subvencionados, los panaderos federados deberían vender el pan a cinco unidades por Bs 1”, afirmó.

Calle también señaló que la tradicional marraqueta paceña, conocida como “pan de batalla”, dejó de ser distribuida por los panificadores federados a los comercios, debido a que ya no estarían recibiendo harina subvencionada.

El Gobierno reiteró que ofrecerá información detallada al concluir la reunión, en un contexto de búsqueda de acuerdos que permitan garantizar la estabilidad del precio del pan y la transparencia en el uso de los insumos subvencionados.

Con información de ABI.

