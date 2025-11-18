TEMAS DE HOY:
Adolescente Abuso a menor Policía

28ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Subirá el precio de la marraqueta? Esto es lo que dicen los panificadores paceños

Este miércoles la dirigencia nacional realizará un ampliado para determinar si se establece un nuevo precio.  

Naira Menacho

18/11/2025 14:05

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este miércoles la dirigencia nacional de Panificadores de La Paz sostendrá un ampliado para analizar el nuevo precio de la marraqueta, luego de dos semanas sin este producto en los mercados.

Los panificadores artesanales indicaron que, al dejar de recibir la harina subvencionada por parte de Emapa, se vieron obligados a suspender la elaboración de las marraquetas y solo continuar comercializando el pan sarnita a Bs 0,50.

En algunos lugares donde aún se vende la marraqueta, optaron por vender a Bs 0,70, generando preocupación en la población.

En este sentido, Pedro Laruta, dirigente panificador, informó que este miércoles se realizará un ampliado nacional donde se evaluarán los nuevos precios para este producto.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD