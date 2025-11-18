¿Subirá el precio de la marraqueta? Esto es lo que dicen los panificadores paceños

Este miércoles la dirigencia nacional de Panificadores de La Paz sostendrá un ampliado para analizar el nuevo precio de la marraqueta, luego de dos semanas sin este producto en los mercados.

Los panificadores artesanales indicaron que, al dejar de recibir la harina subvencionada por parte de Emapa, se vieron obligados a suspender la elaboración de las marraquetas y solo continuar comercializando el pan sarnita a Bs 0,50.

En algunos lugares donde aún se vende la marraqueta, optaron por vender a Bs 0,70, generando preocupación en la población.

En este sentido, Pedro Laruta, dirigente panificador, informó que este miércoles se realizará un ampliado nacional donde se evaluarán los nuevos precios para este producto.

Mira la programación en Red Uno Play