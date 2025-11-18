“Ahora a empezar de cero”: el drama de las familias que rescatan lo poco que quedó

Familias de la comunidad Achira, en el municipio de Samaipata, intentan rescatar sus pertenencias entre el lodo y la mazamorra que ingresó a sus viviendas tras un desborde inesperado. Mientras el agua cubrió muebles, electrodomésticos y documentos, los pobladores señalan que ahora solo les queda comenzar de nuevo.

Las casas quedaron inundadas y cubiertas por una espesa capa de lodo que arrastró todo a su paso. Entre ese escenario, los vecinos caminan con palas y cubetas, tratando de recoger lo que aún pueda servir.

“Todo destruido, pero gracias a Dios nadie de los que vivíamos estamos en ese momento. Eso es lo que hay que agradecer a Dios. Lo material se puede recuperar. Lo importante es que mi familia no quedó aquí”, relató Ana Rocha, una de las afectadas, mientras removía el barro que llenó cada habitación de su vivienda.

Rocha, que ha vivido 39 años en la comunidad, asegura que nunca había visto algo similar. “No me explico cómo ha podido pasar”, añadió, visiblemente consternada.

La fuerza del agua ingresó a las casas sin dar tiempo a que los habitantes rescataran sus objetos.

“Se ha perdido todo. Adentro está todo enlodado, el otro cuarto lo mismo. No hay nada en la construcción. Hay muchas personas que han perdido lamentablemente todo”, lamentó.

Pese a la destrucción, la comunidad mantiene un espíritu de resiliencia. “Solo Dios sabe por qué pasan las cosas, y ahora empezar de cero”, concluyó Rocha, con la voz entrecortada, mientras intentaba recuperar lo que el desastre dejó atrás.

