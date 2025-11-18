TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Era mi herramienta de trabajo": maquinaria busca recuperar un vehículo arrastrado por la ríada en Achira

El automóvil, esencial para el trabajo de un poblador, quedó destruido tras la fuerza del agua que arrasó con todo a su paso.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La comunidad de Achira enfrenta graves consecuencias tras el desborde del río producido por las intensas lluvias. Los trabajos de limpieza y rescate continúan mientras los vecinos intentan recuperar lo que quedó tras el paso de la corriente, que arrasó con viviendas y vehículos.

Uno de los casos más impactantes es el de Don Edgar, cuyo vehículo, utilizado como herramienta de trabajo, fue arrastrado varios metros por la fuerza del agua.

“Lamentablemente la corriente fue muy fuerte, alrededor de las dos y media de la mañana del día de ayer”, relató Don Edgar. “Tuvimos que salir de la casa rápidamente, el lodo y el agua destruyeron todo. Rompió paredes y no había otra opción que salir”.

El vehículo arrastrado contenía escaleras y herramientas que resultaron en gran parte dañadas o desaparecidas, aunque algunas pudieron salvarse. “Lo saqué ayer y ahora pretendemos sacar el vehículo con la maquinaria”, explicó.

El lugar afectado, que antes albergaba habitaciones y una vivienda completa, quedó completamente destruido. Don Edgar relató que una mujer continúa desaparecida. “El niño salió a unos 150 metros al otro día, lo auxilié y lo llevé a Samaipata. El hombre salió a las cinco de la mañana y también fue rescatado”, indicó.

Actualmente, la maquinaria trabaja en remover escombros y despejar lo que antes eran viviendas, mientras los vecinos comienzan a dimensionar la magnitud del desastre.

 

