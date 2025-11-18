Colpa Bélgica queda incomunicada tras el colapso del puente por crecida del río Piraí

La intensa lluvia registrada en el departamento de Santa Cruz provocó una crecida extraordinaria del río Piraí que terminó arrasando parte del puente principal de acceso a Colpa Bélgica, en el municipio de Warnes, dejando a seis comunidades totalmente incomunicadas.

La alcaldesa de Colpa Bélgica, Sandra Muñoz, informó que la riada elevó el caudal más de dos metros, provocando el colapso de la estructura y generando una crítica situación para cientos de familias. “Quedamos totalmente abnegados. El turbión se llevó una parte de nuestro puente y estamos incomunicados”, declaró.

Las comunidades afectadas, entre ellas Vallecito y Burapucú, permanecen sin acceso terrestre. En Vallecito, la falta de conexión ha impedido el ingreso de servicios básicos y ya cumplen cinco días sin agua potable. El municipio intenta abastecerlas mediante carros cisterna.

Además, una vivienda colapsó por la saturación del suelo tras las lluvias. “Ayer se le derrumbó la casa a una vecina. Tuvimos que evacuarla y ayudarla a trasladar sus cosas donde un familiar”, señaló la alcaldesa, anticipando que el mediodía se conocerán reportes oficiales sobre posibles daños adicionales en otras viviendas.

La autoridad recordó que Colpa Bélgica vive bajo amenaza cada temporada de lluvias debido al deteriorado puente, construido hace más de cinco décadas. Desde la riada de 1983, la estructura ha sufrido repetidos colapsos en 2008, 2022 y ahora nuevamente en 2025.

“Desde que tengo uso de razón, el pedido ha sido siempre el mismo: un puente nuevo. Han pasado autoridades municipales, departamentales y nacionales, pero jamás recibimos respuesta”, lamentó Muñoz.

La situación afecta a productores lecheros, estudiantes y trabajadores que dependen de la conexión con Santa Cruz para estudiar, trabajar o comercializar sus productos.

La autoridad local pidió la intervención inmediata de la Gobernación y del Gobierno central para la construcción definitiva de una nueva estructura, que permita garantizar la seguridad y continuidad económica de Colpa Bélgica y sus comunidades vecinas.

