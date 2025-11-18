PIL Andina apoya a familias afectadas por inundaciones en Samaipata

La empresa PIL Andina realizó una importante donación al Comité de Operaciones de Emergencias Departamental (COED) para brindar apoyo a las familias afectadas por las recientes inundaciones que se registran en Samaipata, zona de los valles cruceños.

La donación incluyó 500 botellas de agua personal, 1.000 jugos de 2 litros, 1.000 litros de leche, alimentos lácteos de 900 ml y 1.000 panetones. Estos productos serán distribuidos a las familias damnificadas, contribuyendo a garantizar su alimentación e hidratación durante esta difícil situación.

El COED destacó la importancia de la colaboración entre instituciones privadas y públicas para atender de manera eficiente las necesidades de la población afectada. Gracias a la contribución de PIL Andina, se podrán cubrir de manera inmediata parte de los requerimientos básicos de cientos de hogares.

Finalmente, las autoridades departamentales agradecieron profundamente a PIL Andina por su generosidad y compromiso social, enfatizando que acciones como esta fortalecen la respuesta ante emergencias y fomentan la solidaridad en toda la comunidad.

