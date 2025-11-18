TEMAS DE HOY:
Comité instala centro de acopio para ayudar a damnificados en Achira

El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, instó al pueblo cruceño a continuar ayudando, sobre todo con agua y ropa para los afectados.

Naira Menacho

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El Comité pro Santa Cruz anunció su campaña para recolectar la ayuda para los damnificados por el desborde del río Piraí en la comunidad de Achira, municipio de Samaipata. El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, indicó que lo primordial es agua y ropa para los afectados.

“El Comité pro Santa Cruz decidió hacer una campaña solidaria para recaudar víveres y vituallas, alimentos no perecederos, agua. La campaña fue bien recibida por la población”, destaca Cochamanidis.

El líder cívico pidió a la población continuar colaborando o contactarse con el número 785-20554, puesto que se necesita llevar la ayuda a todas las comunidades afectadas.

 

