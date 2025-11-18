¿Hasta cuándo se pronostican las lluvias y el descenso de temperatura en Santa Cruz?

Santa Cruz vivirá una semana marcada por contrastes climáticos, informó el agro meteorólogo Luis Alberto Alpire. Según el especialista, las corrientes del sur ingresaron este lunes, generando lluvias fuertes y un descenso de las temperaturas, mientras que el retorno de vientos cálidos del norte se vivirá desde el martes 18 de noviembre lo que permitirá un aumento progresivo del calor hasta el viernes 21.

Los pronósticos detallan temperaturas mínimas hasta la mañana del martes 18 de: 16°C en Andrés Ibáñez y Norte Integrado, 7°C en los Valles Cruceños, 14°C en Cordillera y 17°C en la Chiquitania.

En Andrés Ibáñez y Norte Integrado, se prevé una mínima de 16°C y máxima de 31°C, con vientos del sur que podrían superar los 60 km/h el lunes, y ráfagas del norte de hasta 60 km/h el viernes. Las lluvias serán intensas el lunes y de moderadas a fuertes hacia el viernes.

Los Valles Cruceños tendrán mínimas de 7°C y máximas de 29°C, con vientos del sur de hasta 50 km/h el lunes y del norte de hasta 40 km/h el viernes.

En Cordillera, se esperan mínimas de 14°C y máximas de 34°C, con vientos del sur de hasta 60 km/h, especialmente en Charagua y Cabezas, y del norte hasta 40 km/h.

Para la Chiquitania, las temperaturas oscilarán entre 17°C y 35°C, con vientos del sur superiores a 60 km/h el lunes y del norte de hasta 50 km/h. Se esperan lluvias moderadas a fuertes el lunes y nuevamente desde el viernes.

Alpire advirtió que, aunque las lluvias del viernes no serán tan intensas como las del lunes, las ráfagas de viento continuarán, y se mantendrá un cielo mayormente nublado o parcialmente cubierto durante toda la semana.

